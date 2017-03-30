▲焦糖哥哥不在意外界批評，仍忠於自我追夢、勇敢發表言論。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書，2017.3.30）

婚姻平權法案自去年正式進入審查階段，哪怕進度有如烏龜行走般的慢吞吞，但只要秉持著「龜兔賽跑」的精神，相信總有一天，它也能像牠努力不懈的態度成功跑完全程，順利抵達終點站。

「多元成家」一直都是爭論不停的議題，自2012年開始，伴侶盟發動「多元成家，我支持」連署行動後，不管是藝人、素人都漸漸開始勇敢表態、正視自己想擁有的愛，藝人陳嘉行（焦糖哥哥）也是如此，他多次以行動呼籲「尊重」不同發聲，認為「異性」不該剝奪「同性」也想相愛的權力，因為那是一種「歧視」，每個人都該公平被對待。

▲焦糖哥哥多次行動支持「婚姻平權」相關活動。（圖／NOWnews資料照）

優越感是別人給的，不是自己喊爽的

陳嘉行曾透露，在婚姻平權三讀前都不會表態個人立場，不過因為自己的關係，家人、朋友都飽受路人異樣眼光，甚至連工作都受牽連，使得他忍無可忍表示：「沒人要否認一男一女的婚姻，你們如果覺得自己正常就好，管人家不正常幹嘛！」想不透同性結婚與否，到底會影響誰的權利？如果是考慮身為異性的優越感，那它其實不存在，因為「優越感是別人給的，不是自己喊爽的。」

同、異性≠是非題，答案絕非對與錯

2017年2月，反同婚團體抗議「教科書裡不該出現性平教材」，氣得陳嘉行說，強制性的改變教材，只為符合個人教義的行為非常不可取，不是每位孩童都該遵從個人的思維受教，然而愛不分男女也不分年齡，別再把同、異性當成是非題，它的答案絕非只是對與錯。

▲焦糖哥哥公開支持婚平引起民眾兩極反應，有人認為他不適合當公眾人物會誤導孩童，不過仍有家長跳出來支持，指他這樣正面教育的大哥哥已不多，是適合當施教的一方。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書，2017.3.30）

尊重他人不惡言相向，同性與否「根本沒這麼嚴重」

其實陳嘉行一直秉持著「你走你的陽關道，我過我的獨木橋」想法做自己，他多次在個人平台表態個人見解，參與不少「性平」相關大小活動，對於別人異樣看待非常不在乎。當然！他其實不否定異性戀，但迫切希望大家能放下不理性，不該因為支持、反對就惡言相向，盼所有人都如同自己，「尊重」不離字典、不冒犯他人，畢竟「是」或「不是」，誰都無犯下滔天大罪，根本沒這麼嚴重。

被否定仍不失初心，陳嘉行忠於自我繼續追夢

從公開支持婚姻平權後，陳嘉行坦言受此議題影響，不少談定的工作，都因為廠商怕惹麻煩，主觀認定「婚平」等於政治議題，早早定罪他違約在先自行取消所有合作，無奈的認為「我們生活上的大小事，哪件事跟政治無關？」不過陳嘉行最後仍選擇默默接受，直接跳過爭論的部分，因為這些未知的困難，自己早已模擬數次，但他不因種種挫折，就斷了最熱愛的演藝事業，依舊保持初心當一位忠於自我的藝術表演者。

▲焦糖哥哥熱愛演藝事業，不畏懼外界言論仍勇敢追夢。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書，2017.3.30）