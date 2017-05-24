▲GD最愛粉絲，坦言他們是工作的動力。（圖／PEACEMINUSONE.TW提供，2017.5.24）

韓國團體BIGBANG隊長G-DRAGON是少數全球公認的音樂家，每每出手的作品，都能獲得不少掌聲肯定，他坦言音樂成就了自己，「音樂就是我。」而GD去年自創品牌「PEACEMINUSONE」，他將對音樂的熱忱，比照同等待遇細心經營。

問起GD音樂對自己的意義？他表示：「我的答案不變，音樂成就了我，音樂就是我。我會在音樂裡表達我的想法，還有我對每一件事情、對周遭人事物的感受等等，因為我把自己全心注入在音樂裡，所以我的音樂會直接反應出來我是誰。」

他自創品牌已有半年時間，坦言會想投入耳機事業，是因為對音樂的依賴和熱情所產生的想法，但主要原因，仍是不想虧待喜愛GD音樂的粉絲，「我想用更完整及更清晰的聲音把我的音樂傳達出去，這才是促使我去想我能做些什麼來達到這目的的原因」，而耳機，就是他認為最完美的答案。

▲GD自創品牌耳機將於25日台灣官網預購。（圖／PEACEMINUSONE.TW提供，2017.5.24）

除了音樂，其實GD的穿搭風格也受到時尚界的肯定，如果說一聽音樂就知道是G-Dragon，「時尚就是每天能表現出不同面向的我的方式之一。」坦言知道不少人關注自己的穿著，為此在打扮上，比其他人更費盡心思。

問到想藉由自創品牌達成什麼目標？ GD希望VIP（粉絲名）和愛音樂的人能有優質產品可使用，「會令人感動的音樂就是好的音樂，所以創作音樂的時候，我非常注重歌曲能不能令人感動。」最後談到粉絲，他稱VIP是此生最感謝的對象，「他們是我今天能成為『G-Dragon』的原因，也是我今後努力工作的動力。」更多相關訊息請至官網及粉絲專頁查詢。

▲VIP是GD最感謝的人。（圖／PEACEMINUSONE.TW提供，2017.5.24）