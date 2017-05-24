因為韓劇「繼承者們」而走紅的南韓明星「金宇彬」，透過經紀公司證實，確診罹患鼻咽癌。金宇彬的經紀公司宣佈，金宇彬已經開始進行相關藥物治療與放絲治療，將暫停所有演藝工作，專心抗癌。



金宇彬的經紀公司表示，現年二十七歲的金宇彬，是因為身體不適，到醫院去做身體檢查，才發現罹患鼻咽癌。不過由於金宇彬是及早發現，因此決定遵從醫師囑咐，暫停所有演藝工作，專心接受治療。金宇彬的經紀公司也表示，金宇彬希望能儘快恢復健康，也希望粉絲們能為他加油打氣。



