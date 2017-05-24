中華羽球代表隊正參加澳洲昆士蘭黃金海岸所舉辦的2017蘇迪曼盃羽球賽，24日上演中韓大戰，中華雖然靠著世界球后戴資穎擊敗成池鉉取得2：0「聽牌」優勢，但後2點被南韓追成2：2平手，決勝第5點中華混雙王齊麟／李佳馨克服首局落後劣勢，連下2局逆轉南韓，奪下關鍵第5點，中華也以分組冠軍晉級8強。

在本日的比賽首點為男雙戰，我國派出陳宏麟／王齊麟的黃金組合，僅用了36分鐘，就迅速地以21-19、21-13，擊敗了南韓的金德永和朴炅熏的組合，幫助中華隊先馳得點。

而至於第2點的女單，則由當今羽壇的球后戴資穎出戰，不過他在面對世界排名第4的好手成池鉉時，卻陷入了苦戰，首盤一開始就連丟2分、一度陷入2-6的落後，不過所幸她調整迅速，利用靈活的調動，以21-15拿下首盤。

不過成池鉉畢竟是久經沙場的老將，在第2盤一樣在一開始就取得領先，而且這一次沒有再讓戴資穎給翻盤，順練以21-15扳回一城。

但戴資穎最終還是在第3盤，發揮自己中華隊「一姊」，連續取分、最終以21-14拿下第2點，讓中華隊順利以大比分2：0領先。

接下來的男單賽，南韓派出世界排名第4的孫完虎把守最後的關卡，而我方則派出「小天」周天成應戰，不過他在這一場比賽和上一戰一樣陷入苦戰，始終被對手壓制而處於落後，最終快速的以18-21、17-21讓出，南韓將比數追成2：1。

在上一點關門失敗的中華隊，在女雙點上派出吳玓蓉和許雅晴，對上張藝娜／李紹希的組合，對手開賽乘著上一戰的氣勢，以21-13拿下首盤。第2盤雖然中華女將們一度將取得領先，但對手此時突然發力，在最後關頭超前比數，以21-13、21-18將比數給追平，雙方要進入到最後的混雙點來決勝負。

前4點雙方戰成2：2平手，第5點中華派出混雙王齊麟／李佳馨對決南韓催率圭／蔡侑玎，王齊麟／李佳馨首局明顯感受到南韓反撲氣勢，首局打起來毫無招架之力，以11：21失掉首局。

王齊麟／李佳馨次局記取首局落敗教訓，第2局以21：18獲勝，並且取得1：1平手，第3局王齊麟／李佳馨展現十足韌性，一開始先咬住比數，接著一舉超前，催率圭／蔡侑玎明顯慌了手腳，中華順利拿到20：15的5個賽末點，終場順利以21：16擊敗南韓，同時以3：2擊敗南韓，以分組冠軍之姿晉級最終八強決賽。