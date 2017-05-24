gugudan金世正有望加盟新劇「學校2017」Wow!NEWS新聞網 (2017-05-24 13:22)
bnt新聞訊 韓國女團gugudan成員金世正有望出演KBS電視臺新劇「學校2017」。
24日，金世正所屬經紀公司向媒體表示“金世正確實與「學校2017」的制作方見了面，但角色以及出演與否都尚未確定”。「學校2017」是KBS電視臺自1999年就開始播出的「學校」系列的2017年版本，此次也將講述學生們的各種真實情感，令人期待。
另外，曾出演KBS電視劇「雲畫的月光」的金裕貞、SBS「嫉妒的化身」的金正賢目前也正在就出演進行商議中。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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