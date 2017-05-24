



bnt新聞訊 韓國SBS電視臺電視劇「悄悄話」劇組將前往濟州島旅行。







24日，「悄悄話」方面相關人員向媒體表示“為了紀念「悄悄話」終映，該劇的演員和制作方將於25日前往濟州島旅行”。此次的旅行雖然與褒獎休假不同，但為了對劇組的勞苦表示慰問，SBS與制作方將支付此次的旅行費用。但在「悄悄話」中給觀眾留下了深刻印象的權律則因采訪行程而無法參加本次的旅行。





另外，「悄悄話」的後續作「我的野蠻女友」將於29日下午10點（韓國時間）首播。 吳婧怡/文 SBS「悄悄話」/圖





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