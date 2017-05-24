李孝利時隔三年出擊「無限挑戰」 正商議具體事項Wow!NEWS新聞網 (2017-05-24 13:23)
bnt新聞訊 韓國歌手李孝利確定出擊MBC電視臺綜藝節目「無限挑戰」。
24日下午，李孝利所屬經紀公司向媒體表示“李孝利於近日決定出演「無限挑戰」。目前只是決定了出演，錄制日程或具體的內容還尚未確定”，“李孝利親自與「無限挑戰」的首長金泰浩PD取得了聯系，現在正在就具體事項進行商議中”。
另外，李孝利在2014年曾與丈夫李尚順一同出演了「無限挑戰」特輯，並公開了在濟州島的家，此次時隔三年再次出演，引發了觀眾的期待。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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