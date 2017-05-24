韓孝周6月17日辦FM 暌違六年約會粉絲Wow!NEWS新聞網 (2017-05-24 13:23)
bnt新聞訊 韓國演員韓孝周將舉辦粉絲見面會。
為紀念出道13周年，韓孝周將於6月17日在ShinhanCard FAN Square Live Hall舉辦“你好？好久不見”粉絲見面會。此次是韓孝周繼2011年以DJ概念進行的“韓孝周的2:22”粉絲見面會後時隔六年與粉絲們再會，她不僅親自參加了企劃會議，還積極地提出了自己的想法，並正在為準備更有意義的見面而努力中。
此次的粉絲見面會準備了特別的舞臺，粉絲們可以看到此前一直沒有公開過的韓孝周的日常，以及她全新的樣子，韓孝周也將借此次機會近距離與粉絲們溝通，令人期待。韓孝周對此表示“因為是時隔許久才與粉絲們見面，所以特別激動。真的很感謝一直以來愛著我的粉絲們，我會努力準備以呈現出更好的一面”，表達了暌違六年舉辦粉絲見面會的感想。
另外，韓孝周的粉絲見面會門票預售將於本月31日通過Interpark網站開放。 吳婧怡/文 BH娛樂/圖
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