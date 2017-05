bnt新聞訊 韓國女團SISTAR以組合形式發行的最後一首新曲的特別視頻於24日正式公開。





宣布將正式解散的SISTAR將於31日發行組合的最後一首新曲。所屬經紀公司在24日通過官方SNS公開了新曲特別視頻。視頻中記錄了SISTAR成員一起說笑談心的模樣,而“See you again,下次見/It's not goodbye,這不是道別//Separate ways we may go,向著各自的路/To achieve new dreams,向著全新的夢想/All the memories together,曾經共同的回憶/Remember and cherish forever,將會永遠銘記。”的文字,也傳達了成員們的心聲。





另外,與所屬經紀公司即將約滿的SISTAR已於23日宣布將正式解散,成員個人續約與否目前還在商討之中。王容/文 Starship娛樂/圖





