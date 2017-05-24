







bnt新聞訊 韓國男團SuperJunior成員金希澈確定出演Mnet電視臺女團養成選拔節目「偶像學校」，擔任班主任。





「偶像學校」是一檔女團養成選拔節目，將於7月正式播出。進入「偶像學校」的練習生將接受11周的培訓課程，最終順利完成課程並通過考試的優秀學生將在今年下半年畢業，並同時作為女團正式出道。





出道十三年的金希澈將在節目中以班主任的身份向學生們傳授經驗、提供建議，作為監護人、負責人和夢想支持者，陪伴學生度過整個培訓過程。金希澈對此表示：“我將以像母親般的心來引導學生們成為真正的女團。”





另外，女團養成選拔節目「偶像學校」將記錄學生們從培訓到出道的全過程，計劃7月播出。王容/文 Mnet/圖

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