朴信惠最新畫報公開 大海映襯更顯柔美動人Wow!NEWS新聞網 (2017-05-24 13:42)
bnt新聞訊 韓國演員朴信惠為某時尚雜誌拍攝的最新畫報24日正式公開。在馬爾代夫的蔚藍大海的映襯下，朴信惠展現了她特有的甜美和柔情，迷人姿態令人視線集中。
在拍攝後的采訪中，已經出道14年的朴信惠表示一直在對演技進行不斷的思考。“我希望能在表演中更多的展現內在的故事，比如像電影「戀愛的溫度」，我希望能出演一部讓任何人都能感受到心痛或喜悅瞬間的作品。”令人對朴信惠今後的演技充滿期待。王容/文 InStyle/圖
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