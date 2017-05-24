男版「101」熱度趕超第一季 累積播放量破2億3千萬Wow!NEWS新聞網 (2017-05-24 13:49)
bnt新聞訊 韓國Mnet電視臺選秀節目「Produce 101」第二季影響力超過第一季，節目相關視頻累積播放量突破2億3千萬。
「Produce 101」第二季在播出前就倍受關註，播出後更是收獲了超高人氣，收視率和熱度更是節節攀升。「Produce 101」第二季自播出後連續六周占據電視節目影響力指數（CPI）排名首位；根據截至22日的統計結果，第二季節目雖然尚未結束，但節目相關視頻在各個平臺的累積播放量已經突破2億3千萬，刷新了第一季1億8千萬的紀錄。
對於觀眾的關註和喜愛，「Produce 101」節目組方面表示：“每周我們都能感受到國民制作人們給予節目的厚愛。希望大家可以繼續為一直不斷努力，人氣和實力都在提升的練習生們給予關註和支持。”
另外，「Produce 101」第二季正於每周五晚11時（韓國時間）播出。王容/文 bnt新聞DB/圖
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