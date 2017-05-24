金宇彬確診患上鼻咽癌 已開始進行治療Wow!NEWS新聞網 (2017-05-24 14:51)
bnt新聞訊 韓國演員金宇彬確診患上鼻咽癌，目前已對日程進行調整，集中進行治療。
金宇彬所屬經紀公司24日針對金宇彬的病情發表了官方立場：“金宇彬最近在消化行程的過程中感到身體不適，前往醫院就診後被確診患上鼻咽癌。萬幸的是病情發現較為及時，現在已經開始接受藥物治療和放射線治療。”
對於之後的工作安排，經紀公司表示：“金宇彬將首先集中於治療，盡快早日痊愈，以健康的面貌與大家再次見面。”“原定的工作日程將為治療而進行調整，希望大家給予金宇彬支持和鼓勵，謝謝各位。”王容/文 bnt新聞DB/圖
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