（中央社阿拉斯加州朱諾23日綜合外電報導）美國阿拉斯加州首府朱諾（Juneau）附近水域的殘骸堆中，驚現1截仍套著魚靴的人類小腿，但詭異的是，今年當地沒人被通報失蹤。



美聯社報導，朱諾警官康貝爾（David Campbell）表示，這條腿只剩膝蓋以下部位，為清潔人員22日清理桑迪海灘（Sandy Beach）附近的賈斯提諾海峽（Gastineau Channel）1堆殘骸時所發現。



這條腿已嚴重腐爛，當局無法辨認死者種族或性別。目前已被送至安克拉治（Anchorage）法醫辦公室進行身分辨識。



警方將尋找其他遺骸。康貝爾並沒聽說朱諾今年有任何失蹤人口。



康貝爾說，朱諾每幾年就會突然出現幾具屍體，最近一次是在去年，當時有1名登山客在孟丹豪爾冰河（Mendenhall Glacier）附近發現人類遺骸，他說，這具屍體是1個在2010年即通報失蹤的人。（譯者：中央社周莉芳）1060524