亞莉安娜安全返美 心碎暫停歐洲巡迴NOWnews今日新聞 (2017-05-24 14:29)
23歲的美國新生代歌手亞莉安娜（Ariana Grande）近日至英國展開巡迴演唱，卻於曼徹斯特遭遇恐怖攻擊，目前已確認有22位歌迷於恐怖攻擊中喪生，另有50多人受傷。據悉，亞莉安娜在第一時間得知粉絲死傷時崩潰痛哭，公司考慮到人身安全與身心狀況決定先暫停巡演，目前她已搭乘私人飛機返抵美國。
根據《每日郵報》報導，美國新生代歌手亞莉安娜22日於英國曼徹斯特的演唱會遭遇恐怖攻擊，造成22人喪生，另有50多人受傷。其中最小的罹難者只有8歲，而該名小女孩的母親目前仍陷入昏迷。這起嚴重的恐怖攻擊也讓亞莉安娜徹底心碎，據悉她第一時間得知歌迷死傷時一度崩潰痛哭，考量到身體狀況與人身安全，目前公司決議先暫停所有歐洲巡迴行程，讓亞莉安娜搭乘私人班機返回美國。
稍早她的私人班機已返抵美國佛州，也被媒體直擊到臉上的妝都還沒卸除，一臉倦容出現在機場。她的男友麥克米勒也現身在一旁，於女友下機時送上大大的香吻。至於亞莉安娜之後是否要繼續前往亞洲各國巡迴，則還有待公司決議。
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