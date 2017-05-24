蘇迪曼羽球賽／第2點扳倒成池鉉 戴資穎國際賽24連勝NOWnews今日新聞 (2017-05-24 14:31)
目前正在澳洲黃金海岸舉行的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，台灣今天在預賽第二場碰上南韓，獲勝的球隊將以分組第一晉級八強決賽，台灣世界球后戴資穎於第2點以總局數2：1成功擊敗成池鉉，奪下個人國際賽24連勝，目前雙方前4點戰成2：2平手，正進行決勝第5點。
戴資穎本場比賽一開始屈居劣勢，被成池鉉打出4：0的攻勢，但戴資穎不愧是世界球后，在2：6後連得5分逆轉，取得7：6首度領先，首局並且照著自己的節奏攻擊，順利以21：15奪下首局。
次局戴資穎遭遇亂流，被對手奪下，雙方前2局打完戰成1：1平手，決勝局戴資穎再度打出一波5：0攻勢奠定勝基，幫助台灣奪下第2點，戴資穎也收下國際賽個人的24連勝。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
各版alphago實力對比 master能讓李世石版3子【北京新浪網】
人機大戰第一局：柯潔的熱情敗給AI的速度【北京新浪網】
紙上談兵|騎勇大戰的預演?這幾點騎士怎麼破【北京新浪網】
日本眾棋手解說人機大戰首局：柯潔鬼手連發【北京新浪網】
柯潔：還沒發現AlphGo的弱點 更喜歡和人下棋 【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》