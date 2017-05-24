目前正在澳洲黃金海岸舉行的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，台灣今天在預賽第二場碰上南韓，獲勝的球隊將以分組第一晉級八強決賽，台灣世界球后戴資穎於第2點以總局數2：1成功擊敗成池鉉，奪下個人國際賽24連勝，目前雙方前4點戰成2：2平手，正進行決勝第5點。

戴資穎本場比賽一開始屈居劣勢，被成池鉉打出4：0的攻勢，但戴資穎不愧是世界球后，在2：6後連得5分逆轉，取得7：6首度領先，首局並且照著自己的節奏攻擊，順利以21：15奪下首局。

次局戴資穎遭遇亂流，被對手奪下，雙方前2局打完戰成1：1平手，決勝局戴資穎再度打出一波5：0攻勢奠定勝基，幫助台灣奪下第2點，戴資穎也收下國際賽個人的24連勝。