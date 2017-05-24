華盛頓國民隊外野手「強打少年」Bryce Harper（哈波），將在明年球季結束時，成為自由球員，除了先前就傳出對他有興趣的紐約洋基外，現在費城費城人也要加入這場戰局。

國民隊在5月14日宣布和Harper續約，以2165萬美元（約6億5360萬台幣）的價碼，將合約延長至2018年底，合約結束後Harper將會成為自由球員，先前傳出洋基隊他有興趣，而現在又有傳言指出，另外一支隊伍也想爭取他。

這支隊伍就是14日比賽被Harper轟出再見全壘打的費城人隊，根據美國運動網站《FanRag Sports》報導，來自費城人的消息來源指出，費城人希望能爭取Harper加盟。

消息來源指出，費城人相信，Harper可以成為球隊火力輸出的重要核心，消息人士表示，費城人陣中雖然有許多優秀的年輕選手，但沒有一個聯盟頂尖的打者，球隊增添一個強打者，將會是不同的世界。

先前有傳言指出，Harper未來的合約將落在4億到5億元美金（約120億到150億新台幣），美媒指出，錢對費城人而言不是問題，因為他們擁有聯盟數一數二奢華的地方電視台合約，而且目前球隊正在重建的費城人，也削減許多薪水方面的支出。