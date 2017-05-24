（中央社記者楊淑閔台北2017年5月24日電）台北市蛋商同業公會表示，戴奧辛蛋事件加上天熱買氣淡，雞蛋產地價每台斤剩20元，低於23元成本價；今起跟早餐店合作，讓消費者用手機掃瞄蛋箱QR-CODE查來源，強化買氣信心。



台北市蛋商同業公會今天舉辦「散裝雞蛋溯源標示，聯合推廣活動」記者會，共計跟300家早餐店合作，開放讓消費者可以用手機掃瞄蛋箱QR-CODE查來源，強化消費者吃蛋的信心。



台北市蛋商同業公會理事長高傳謨指出，4月下旬戴奧辛蛋事件讓消費者信心受到影響，之後母親節買氣不夠旺，接著又進入夏天，是天熱的消費淡季，讓雞蛋產地價今天每台斤只剩新台幣20元，對比戴奧辛蛋事件之前，每台斤還有28.5元，已經跌了8.5元，20元也比成本價23、24元低。



農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙說，戴奧辛蛋事件發生後，雞蛋產地價每台斤剩22元，跌了6元之多，母親節回到25.5元，但接下來因為天氣熱，進入消費淡季，上週跌到剩22.5元，今天續跌，會才剩20元。



李宜謙說，雖然母親節有拉回跌價，但加上天氣熱買氣低，兩波影響，才使得今年現在的蛋價比去年此時的24元低。



他並說，其實政府從104年9月1日起就全面推動散裝蛋要貼QR-CODE追溯標籤，但是沒有強制開罰，發生戴奧辛蛋事件時，調查時卻發現有的散裝蛋箱上貼很多張追溯標籤，讓人無法真正了解蛋的產地來源，也會影響消費者信心。



高傳謨說，為了提振消費者信心，讓消費者安心，所以今天5月24日起到6月11日，要強化推動散裝蛋落實張貼溯源標籤的制度，並公開擺設出來，讓消費者可以用手機掃蛋箱上的QR-CODE，查明來源，以提振消費者的信心，防止蛋價再跌；其他因應措施，還要再跟畜牧處討論規劃。