（中央社台北2017年5月24日電）台北股市今天上漲36.58點，收10044.42點。6月電子期收419.2點，上漲1.05點，逆價差1.01點；6月金融期收1108.8點，上漲0.6點，正價差0.06點。



6月電子期以419.2點作收，上漲1.05點，成交1157口。7月電子期以410.9點作收，上漲0.9點，成交13口。



電子現貨上漲1.35點，以420.21點作收；6月電子期貨與現貨相較，逆價差1.01點。



6月金融期貨以1108.8點作收，上漲0.60點，成交1586口。7月金融期以1092.6點作收，上漲0.20點，成交18口。



金融現貨以1108.74點作收，下跌0.22點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.06點。實際收盤價以期交所公告為準。