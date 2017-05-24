（中央社記者韓婷婷台北2017年5月24日電）泰山企業（1218）股權之爭一波未平一波又起，從原本第三代兄弟鬩牆，加碼上演「螳螂捕蟬、黃雀在後」戲碼，半路殺出保力達，業界分析，泰山之所以這麼搶手全都因為手握20.26%全家（5903）股權。



今天在媒體報導保力達已默默吃下泰山20%股權後，激勵泰山吸引買盤進駐，推動股價強攻漲停價15.15元。



成立近40年的食品廠泰山近年來雖然本業經營普普，且受到大陸轉投資虧損侵蝕，連續3年合併EPS都低於0.5元，但經營權之爭從未停歇，內部公司治理也頗受爭議。今天有周刊批露台灣機能性飲料龍頭保力達集團已經暗中吃下2成泰山持股。



儘管對此訊息，包括泰山及保力達都否認，但業界人士直指，保力達已佈局許久，主要著眼的還是泰山手上擁有的20.26%全家股權，市值超過新台幣18億元，除了轉投資收益外，通路掌握一直都是食品廠重要的策略。



泰山表示，泰山為上市公司，股票在公開市場交易，股東要如何投資只能尊重，公司內部持續很認真的把本業做好。



去年第3代的詹逸宏、詹景超和詹晉嘉連手以公司治理缺失為由將前任董事長詹岳霖拉下台，不料不到一年時間，三人再度起內鬨，董事長詹逸宏及總經理詹景超接連指控副董事長詹晉嘉浮報公帳，今年董事會詹晉嘉辭去董事一職退出董事經營團。