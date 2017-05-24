（中央社記者張建中台北2017年5月24日電）台股持續走高，盤中一度突破16日創下的10058.59點高點，達10059.74點，刷新17年來新高，只是終場漲幅縮小，收漲36.58點；其中，以汽車類股表現最強。



加權指數終場收在10044.42點，漲36.58點，漲幅約0.37%，成交值新台幣793.29億元。



傳統產業股普遍走揚，包括橡膠、觀光類股指數連袂大漲逾1%，汽車類股指數更大漲2.86%；僅營建類股表現相對弱勢，類股指數小跌0.04%。



電子股方面，儘管股王大立光(3008)與鴻海(2317)走弱，不過，在台積電(2330)與聯發科(2454)等走揚帶動下，類股指數漲0.44%。



工程設備廠千附(8383)傳出員工將台積電(2330)廢料運出重製，再銷往台積電其他廠區，股價表現疲弱，收在50.8元，跌幅約1.55%。



金融股表現平平，類股指數收小跌0.02%。



分析師王兆立表示，因投資人普遍對萬點仍存有疑慮，致台股近期量縮，不過，預期台股短期仍將穩定表現，不易連續性重挫，投資人可留意低基期族群。