（中央社記者楊淑閔台北24日電）台北市蛋商業公會表示，天熱本來買氣就差，之前又有戴奧辛蛋事件，雞蛋產地價已跌破成本價每台斤23、24元。養雞協會蛋雞組組長洪金獅說，要加速換羽，日減產200萬顆救蛋價。



4月下旬爆發戴奧辛蛋事件，5月起溫度上升，雞蛋買氣轉淡。



台北市蛋業商業同業公會理事長高傳謨說，昨天產地價每台斤新台幣22.5元，今天又跌到20元，已經低於成本價23、24元；公會今天起要跟農委會畜牧處討論對策，以穩定蛋價不要再往下跌。



洪金獅接受電話訪問時說，「沒辦法啊！每年進入夏天價格就會走低，買氣淡」；他並說，每年夏天蛋價跌低的情況，大概都要持續到中秋節前，價格差大概會到8月底。



他並說，協會當然希望政府能提出一些對策，不過前幾天蛋價再跌低，已經有蛋雞場自己開始換羽、淘汰老母雞了，今天再探到每台斤20元，養雞業者一定會自己「加速換羽、淘汰老母雞」，以便減產救蛋價。



他強調，協會認為現在1天產出10.5萬箱，每箱200顆，約2100萬顆，預計每天要減少1萬箱，即200萬顆，價格才會趨穩。1060524