穆迪降主權信評 陸財政部：不恰當中央社 (2017-05-24 14:29)
（中央社記者尹俊傑北京24日電）中國大陸財政部官員今天表示，國際信評機構穆迪調降中國大陸主權債信評等，是基於「順週期」評等的不恰當作法，說明一些國際機構對中國大陸法律制度缺乏必要了解。
穆迪（Moody's）上午以中國大陸整體經濟債務可能大幅加重、將對財政造成負擔為由，將中國大陸主權債信評等從「Aa3」降至「A1」，信評展望由「負向」調整為「穩定」。
彭博報導，這是1989年以來，穆迪首次調降中國大陸主權信評。
中國大陸財政部隨後以「有關負責人」名義透過官網發布新聞稿表示，穆迪此舉是基於「順週期」（procyclicality，又稱順景氣循環）評等的不恰當方法。
新聞稿說，穆迪認為中國大陸實體經濟債務規模將快速成長、相關改革措施難見成效、政府將繼續透過刺激政策維持經濟成長等觀點，一定程度上高估中國大陸經濟面臨的困難，低估中國大陸政府深化供給側結構性改革和適度擴大總需求的能力。
穆迪預測，中國大陸政府直接債務規模將在2018年達到國內生產毛額（GDP）40%，2020年達45%。
中國大陸財政部對此表示，中國大陸2016年政府負債率為36.7%，風險總體可控；2018至2020年債務風險指標不會發生大的變化。
至於穆迪認為中國大陸地方政府融資平台、國有企業等債務持續成長會增加政府或有債務，中國大陸財政部說，這說明一些國際機構對中國大陸法律制度規定缺乏必要了解，相關說法「根本不成立」。1060524
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