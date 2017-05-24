特派員看世界專欄（中央社記者康世人新德里24日專電）隨著中國大陸逐漸加大「一帶一路」的推行力度，印度最近公開拒絕「一帶一路」，加劇了龍象之爭，印度背後有何戰略思考，引人關注。



中國大陸當局14、15日大張旗鼓地在北京舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，為大陸當局這項戰略大肆宣傳，但印度拒絕派人參加，等於公開拒絕參與由中國大陸主導的「一帶一路」計畫。



許多專家認為，印度強烈拒絕「一帶一路」，主要是包含在「一帶一路」內的「中巴經濟走廊」，穿越印度聲稱擁有主權的巴基斯坦控制克什米爾，讓印度無法容忍。



印度外交部發言人貝格雷（Gopal Baglay）在被問到印度拒絕派代表出席「一帶一路」國際合作高峰論壇時曾說，「沒有一個國家可以接受忽視它的主權和領土完整的計畫。」



不過，上述並非印度拒絕參與「一帶一路」的主要理由。



印度總理莫迪上台後，早有自己清晰的周邊戰略計畫，提出包括香料之路計畫和季風計畫，被視為是印度版的「一帶一路」計畫。



其中，香料之路計畫是印度歷史上與亞洲、歐洲31個國家和地區間進行的貿易路線，印度這項計畫與中國大陸「一帶一路」中的絲綢之路計畫類似，都是希望藉著歷史上緊密的貿易連結，促進印度與這31國的貿易與經濟關係。



至於2014年9月提出的季風計畫，則根據古印度水手藉著季風航行，在印度洋周邊國家到阿拉伯半島及東非進行貿易，莫迪希望在上述範圍內尋求與印度次大陸、斯里蘭卡、模里西斯等印度洋國家、東南亞國家強化經貿合作，推動航行自由。



因此，中國大陸的「一帶一路」除入侵印度視為經濟命脈的印度洋，更與印度上述兩個戰略計畫競爭。



此外，印度反對「一帶一路」還有更重要的關鍵，那就是這項計畫透明度不高，且中國大陸意圖藉著「一帶一路」的基礎建設等援助和貸款，擴大區域影響力，左右小國外交政策。



印度外交部發言人曾在記者會上公開說過關鍵的一段話，跨國連結倡議必須基於普世認可的國際規範，良善的治理、法治、公開和透明等原則，這類計畫應避免讓整個群體的未來面臨嚴重財政負擔。



斯里蘭卡就是印度提出疑慮的最佳例證。



中國大陸過去10年透過所謂基礎建設等援助貸款，讓斯里蘭卡欠下80億美元，使中國大陸取代日本成為斯里蘭卡最大債權國，且斯國基礎建設有7成仰賴中國大陸貸款和援助。



因斯里蘭卡無法償還貸款，被迫把赫班托達港（Hambantota port）與附近1500公頃土地租給中國大陸企業，為期99年，讓斯里蘭卡某種程度受到中國大陸的控制。



另一個例子則是緬甸。中國大陸從國際孤立緬甸時持續向緬甸投資且提供援助，緬甸政府現在驚覺許多方面遭中國大陸控制，正試圖引進更多外國投資，希望擺脫中國大陸的控制與影響力。



因此，萬一中國大陸透過上述相同模式，以「一帶一路」擴大滲透印度洋國家，印度認為這將影響到印度的國際戰略與經濟安全。



一名匿名印度退休官員說，中國大陸現在的許多戰略都仿效美國二戰後崛起的作法，印度當年都不接受美國這種以經濟援助控制他國外交與內政的作法，何況會接受中國大陸現在的「複製品」？



為對抗中國大陸上述戰略，印度正與日本合作推動「自由走廊」，希望透過日本的經濟與技術力，一起在「一帶一路」經過的國家強化對當地的基礎建設投資，抵銷中國大陸在當地的影響力。1060524