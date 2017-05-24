6月電子期金融期齊漲中央社 (2017-05-24 14:18)
（中央社台北24日電）台北股市今天上漲36.58點，收10044.42點。6月電子期收419.2點，上漲1.05點，逆價差1.01點；6月金融期收1108.8點，上漲0.6點，正價差0.06點。
6月電子期以419.2點作收，上漲1.05點，成交1157口。7月電子期以410.9點作收，上漲0.9點，成交13口。
電子現貨上漲1.35點，以420.21點作收；6月電子期貨與現貨相較，逆價差1.01點。
6月金融期貨以1108.8點作收，上漲0.60點，成交1586口。7月金融期以1092.6點作收，上漲0.20點，成交18口。
金融現貨以1108.74點作收，下跌0.22點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.06點。實際收盤價以期交所公告為準。1060524
關鍵字：
上一則：台股萬點之上緩漲（2）
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
遭點名撤換 李世光：每天全力以赴【中央廣播電台】
拚端午獎金 大樂透明連2期加碼 增300組50萬獎項【NOWnews今日新聞】
耶魯教授：為什麼世界一流大學不愛招中國學生？【北京新浪網】
在比爾·蓋茨看來 這三個領域最可能改變世界【北京新浪網】