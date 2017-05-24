(中央社訊息服務20170524 13:53:06)巴黎--(美國商業資訊)--斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited, NYSE:SLB)將於2017年7月21日召開電話會議，討論截至2017年6月30日的第二季業績。



此次電話會議訂在美國東部時間上午8:30舉行，有關業績的新聞稿將於美國東部時間上午7點發佈。



欲參加此次電話會議，聽眾應在電話會議開始前約10分鐘聯絡電話會議接線員：+1 (800) 288-8967（北美境內）或+1 (612) 333-4911（北美以外），申請參加「斯倫貝謝收益電話會議」。



電話會議的網播將以僅限收聽模式在www.slb.com/irwebcast上同步推出。聽眾應在電話會議開始前15分鐘登入，以測試瀏覽器並完成網播註冊。電話會議結束後，將在www.slb.com/irwebcast提供重播直到2017年8月21日，也可以致電+1 (800) 475-6701（北美境內）或+1 (320) 365-3844（北美以外）收聽，存取碼為423510。



關於Schlumberger



斯倫貝謝公司是油氣業全世界領先的油藏描述、鑽井、生產和處理技術提供商。公司擁有來自140多個國家的大約10萬名員工，其業務遍佈超過85個國家。斯倫貝謝提供業界最為完整的產品與服務鏈，其業務範圍涵蓋了油氣業從探勘到生產的各個環節，並擁有從鑽井到輸油管的整體解決方案，能夠改善油氣的採收，從而提供良好的油藏產量。



斯倫貝謝有限公司的主要辦公地點位於巴黎、休士頓、倫敦和海牙，其2016年營業收入達278.1億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。 原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20170523006294/en/



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斯倫貝謝有限公司Simon Farrant – 斯倫貝謝有限公司投資人關係副總裁Joy V. Domingo – 斯倫貝謝有限公司投資人關係經理辦公室：+ 1 (713) 375-3535investor-relations@slb.com



訊息來源：business wire