(中央社訊息服務20170524 13:52:54)與智慧型手機整合的血壓測量裝置可協助次大陸地區防止數百萬可避免的死亡



瑞士洛桑--(美國商業資訊)--Leman Micro Devices (LMD)是受監管之消費醫療保健產品的開發商，並得到行動裝置產業主要廠商的支援。該公司宣佈，其V-Sensor 感測器及應用程式將符合印度監管醫療器材使用相關之法律變更而產生的新要求。V-Sensor感測器及應用程式是唯一與智慧型手機整合以用於測量血壓及其他生命徵象的解決方案，且具備醫學上的測量準確性。這具有重要的意義，因為印度知名的醫療專業人士曾預測高血壓可能在不久的未來成為流行病。



資深外科醫生Ramakanta Panda博士在接受《印度時報》(Times of India)採訪時表示，估計20-40%的城市人口可能出現高血壓，而農村地區則為12-17%。《印度時報》引用他的話提到：「人們通常不會意識到自己有高血壓問題。」隨後，《印度時報》繼續詳述道：「東南亞地區每年因高血壓而死亡的人數近150萬。」



目前，LMD的V-Sensor感測器已準備好遞交給美國食品及藥物管理局(FDA)和歐洲監管機構審查，一旦核准，智慧型機廠商可望從明年開始將其整合到下一代手機中。以印度的人口規模，即表示整合的裝置可能在減少死亡人數方面發揮重要作用，因為無論在成本或性能方面，該感測器的價格、功耗和尺寸都無對使用者不利之處。事實上，藉由下一代智慧型手機升級，他們還可獲得醫學上測量準確且易於操作的免費血壓監測儀。



將從2018年1月31日起生效的新版《醫療器材分類規定》(Medical Devices Rules) (2017)將V-Sensor感測器列為B類(Class B)並規定：「凡是已獲得國家主管機關或其他同級機構頒發自由銷售證明書(free sale certificate) 之任何醫療器材，將會授予許可證，而且無需接受臨床調查。」更重要的是，智慧型手機本身不會成為受監管的醫療器材；LMD的V-Sensor感測器屬於將手機列為配件的受監管元件。



為解決日益凸顯且致命的高血壓問題，每個人都應當獲得有效、簡單且便宜的血壓監測方法。正如印度高血壓學會(Indian Society for Hypertension)秘書長Narsingh Veerma博士所言：「就高血壓而言，測量是最重要也是最為關鍵的。」持有智慧型手機正變得無處不在，甚至在貧困社區也是如此，因此與智慧型手機整合且能夠提供準確測量的技術可能被證明非常有效。



LMD執行長Mark-Eric Jones補充道：「印度擁有全球成長最快的智慧型手機市場，因此我們殷切期望V-Sensor感測器及應用程式能夠為減少印度及其他國家的可避免死亡人數做出重大貢獻。」



關於 Leman Micro Devices



Leman Micro Devices (LMD) 成立於 2010 年，總部設於瑞士洛桑市，位於「健康之谷」中心地帶，鄰近洛桑聯邦理工大學 (EPFL University) 及主要的手機感測器企業。在Business Angels、Venture Capital 和智慧型手機產業的兩大企業資助之下，此家獲 ISO 13485 認證公司推出的首款產品是獨特的感測器與軟體組合，使用智慧型手機測量血壓和其他生命徵象，並可達到醫學上的測量準確性。LMD的V-Sensor健康感測器及應用程式今年可望獲得國際監管機構的批准。



原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20170522005611/en/



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