(中央社訊息服務20170524 13:42:15)這一策略性合作反映了美國商業地產淨租賃投資的吸引力 聖路易--(美國商業資訊)--領先的私募股權地產公司ElmTree Funds, LLC欣然宣佈，與中國最大的金融保險公司中國人壽保險集團的全資子公司（以下簡稱「中國人壽」）一起，以9.5億美元為現有的ElmTree淨租賃資產組合調整資本結構。該策略性合作反映了ElmTree Funds平臺的吸引力，以及支撐商業地產淨租賃投資的強勁前景。



ElmTree Funds管理負責人Jim Koman表示，「我們十分榮幸與中國人壽達成這一策略性合作夥伴關係，該公司意識到我們組建的優質資產組合的內在價值，並和我們一樣十分看好淨租賃行業的前景。這一交易直接擴展了中國人壽在美國市場的規模和多元化。隨著雙方探索其他共同投資的機會，我們期待與中國人壽建立卓有成效的長期合作關係。」



合資企業的資產組合最初將涵蓋48個單租戶地產，累計超過550萬平方英尺，遍佈20個州。該交易的協定還包括從ElmTree Net Lease Fund II手中收購兩處額外的單一租戶淨租賃地產，但需達成特定條件。



資產組合中的大多數資產都是最近建造的訂製式地產，出租對象主要是投資級租戶，並位於擁有強勁的長期經濟和人口發展基礎的二、三線市場。ElmTree Funds將繼續擔任資產組合的資產管理商，並採用核心型/核心增值型投資策略。



全球房地產專業顧問公司Hodes Weill Securities, LLC擔任ElmTree Funds的獨家金融顧問。



關於ElmTree Funds



ElmTree Funds, LLC是領先的私募股權地產公司，也是資深的機構和私人投資者基金管理商。ElmTree的投資理念注重為投資者提供商業地產淨租賃、售後回租以及訂製建造業具有吸引力的風險調整後報酬率。自2011年創建以來，ElmTree Funds已收購、開發或資助了超過15億美元的辦公、工業和醫療地產。ElmTree Funds專注於投資美國二、三線市場以投資級租戶為對象長期租賃的地產。公司總部位於密蘇里州聖路易。查詢公司詳情，請造訪www.elmtreefunds.com。



關於中國人壽保險集團



中國人壽保險（集團）公司是中國資本市場最大的保險公司和機構投資者之一。其業務範圍涵蓋人壽保險、產險、養老金、資產管理、另類投資和海外業務等。截至2015年底，集團合併資產總額超過3兆人民幣，在中國業界排名第一。查詢詳情，請造訪www.chinalife.com.cn。



關於Hodes Weill & Associates



Hodes Weill & Associates是房地產顧問專業公司，專注於投資和基金管理業。公司成立於2009年，致力於為基金、交易、共同投資和獨立帳戶提供機構資本籌集服務；購併、策略和重整顧問服務；以及公平性和估值分析。所有美國受監管的資本市場和證券顧問服務均由Hodes Weill Securities, LLC提供，該公司是美國證券交易委員會(SEC)註冊經紀交易商，也是美國金融業監管局(FINRA)和證券投資者保護公司(SIPC)成員。其國際業務由非美國Hodes Weill附屬公司提供。查詢詳情，請造訪www.hodesweill.com。



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