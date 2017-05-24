(中央社訊息服務20170524 13:53:44)為鼓勵中小企業從事創新研究發展、提升技術與服務水準、增強競爭力，特針對長期從事創新研究而有具體成效之中小企業，甄選傑出者予以15萬元獎勵，以期技術生根，進而達到轉型升級與健全發展之目的，經濟部中小企業處委託中華民國全國中小企業總會辦理「第24屆中小企業創新研究獎選拔表揚計畫」。 距離截止收件日106年5月31日(三)還有1週！(以郵戳為憑)。徵求105年度完成研發之創新性產品、技術、製程、流程、服務等項，並已商業化運用或量產者，預計遴選30家中小企業之創新產品，符合申請須知相關規定並經評審通過之得獎企業將獲頒證書及新台幣15萬元獎助金，並安排該創新產品展出，提供商機交流與媒合機會，與國人分享創新研發成果之榮耀，歡迎符合資格之中小企業踴躍申請。



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訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會