(中央社訊息服務20170524 13:43:59)炎夏來臨氣溫飆升，全台用電量也隨之增高，夏月電價將循往例在6月1日起實施，民眾在夏天用電量攀升，連帶造成電費增加，使一般民眾常有夏天電費大增的感覺，實際上主要原因是用電量增加，以一般家庭為例，夏月的用電量約比非夏月多40%。台電表示，夏月電價是反映不同季節間供電成本差異的電價制度，希望能夠以價格差異引導民眾節約用電。



台電強調，電價本來就有夏月及非夏月之分，夏月電價從78年實施至今已近30年，每年6月1日至9月30日為夏月電價實施期間，10月1日起則恢復為單價較低之非夏月電價，非電價調整。以去(105)年夏月家庭平均一個月的用電量424度為例，用電量較非夏月平均增加121度，電費則增加446元，其中增加的328元（74%）就是由於用電量增加導致電費上升，其餘約佔26%的118元才是受夏月電價影響。



台電指出，為鼓勵民眾參與節電，今年的「節電有你•台電有禮」已在4月21日正式啟動，更加碼推出「夏季節電獎勵金加碼」活動，電費單每節省1度電，並以網路或電話登錄，當期可獲得之獎勵金加碼0.2元（即每度獎勵金由0.6元提高為0.8元），此活動延長登錄時間至8月17日，早登錄多回饋，用戶只要在6月19日前登錄，並在7-10月電費單每省1度電，當期即可獲得獎勵金加碼；6月20日至8月17日登錄者，並在9-10月電費單計費期間每省1度電，也可獲得當期獎勵金加碼之回饋。台電邀請全民共同節電一「夏」，更多節電活動資訊可至活動網站(www.save-power.com.tw)查詢。



發言人：林德福專業總工程師 聯絡電話：(02)2366-6564E-mail：u853681@taipower.com.tw 業務聯絡人：業務處 黃美蓮副處長 聯絡電話：(02)2366-7724Email：u030573@taipower.com.tw



訊息來源：台灣電力股份有限公司