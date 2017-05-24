勇士在西區冠軍賽以4：0的成績橫掃馬刺，連續3年叩關總冠軍賽，勇士老闆Joe Lacob日前受訪時表示沒有忘記去年的恥辱，期盼今年能夠再度對決騎士，並且從他們手中奪回冠軍。

勇士在去年球季寫下例行賽73勝的紀錄，打破過去1995－96公牛所創的單季72勝紀錄，成為NBA單季最多勝的球隊，只不過去年在總冠軍賽被騎士上演3：1的大逆轉，勇士老闆Lacob坦言去年的失敗讓他無法接受。

Lacob表示：「我不在乎我們的對手是誰，但是我期盼我們在冠軍賽的對手是騎士，畢竟我們和他們還有些恩怨沒有解決。」

Lacob的言論或許能夠解釋勇士今年季後賽相當勇猛的原因，勇士本季季後賽取得12連勝打進最終的總冠軍賽，以逸待勞面對騎士與塞爾提克的勝隊。

東區冠軍雖然尚未出爐，不過今天騎士以112：99擊敗塞爾提克取得3：1領先，騎士與勇士有望連續三年在冠軍賽碰頭。