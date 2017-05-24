台灣高鐵今（ 24 ）日召開股東會，通過盈餘分派將配發每股現金股利 0.6 元，並進行董事改選。高鐵董事長江耀宗指出，新任董事會是一個「政府主導、官民共治」的新型態企業經營，未來將持續落實公司治理，成為「公有民營」的典範企業。

台灣高鐵股東會上，小股東關心票價調整，還有人認為董監事酬勞過高，另外也有股東不滿被減資。高鐵董事長江耀宗表示，透過財改，高鐵體質將越來越好。會上通過 2016 年營業報告書、財務報表以及盈餘分派承認案。

高鐵 2016 年營收為新台幣 406.1 億元，相較 2015 年度，扣除「法定優待票短收差額收入」此項一次性收入後，實際自營運產生之營收 398 億元，增加 8.1 億元，成長率 2% ，營運持續獲利；稅前淨利達 50 億元，稅後淨利達 41.5 億元。

至於高鐵盈餘分派將配發每股現金股利 0.6 元，派發金額占可供分配盈餘約 90.3% 、占每股盈餘超過 81.1% 。而今日也進行董事改選，江耀宗指出，新任董事會是一個「政府主導、官民共治」的新型態企業經營。未來將持續落實公司治理、提升各項核心技術，成為「公有民營」的典範企業。