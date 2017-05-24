高鐵股東會將配發現金股利0.6元 盼成公有民營典範NOWnews今日新聞 (2017-05-24 14:03)
台灣高鐵今（ 24 ）日召開股東會，通過盈餘分派將配發每股現金股利 0.6 元，並進行董事改選。高鐵董事長江耀宗指出，新任董事會是一個「政府主導、官民共治」的新型態企業經營，未來將持續落實公司治理，成為「公有民營」的典範企業。
台灣高鐵股東會上，小股東關心票價調整，還有人認為董監事酬勞過高，另外也有股東不滿被減資。高鐵董事長江耀宗表示，透過財改，高鐵體質將越來越好。會上通過 2016 年營業報告書、財務報表以及盈餘分派承認案。
高鐵 2016 年營收為新台幣 406.1 億元，相較 2015 年度，扣除「法定優待票短收差額收入」此項一次性收入後，實際自營運產生之營收 398 億元，增加 8.1 億元，成長率 2% ，營運持續獲利；稅前淨利達 50 億元，稅後淨利達 41.5 億元。
至於高鐵盈餘分派將配發每股現金股利 0.6 元，派發金額占可供分配盈餘約 90.3% 、占每股盈餘超過 81.1% 。而今日也進行董事改選，江耀宗指出，新任董事會是一個「政府主導、官民共治」的新型態企業經營。未來將持續落實公司治理、提升各項核心技術，成為「公有民營」的典範企業。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
遭點名撤換 李世光：每天全力以赴【中央廣播電台】
拚端午獎金 大樂透明連2期加碼 增300組50萬獎項【NOWnews今日新聞】
耶魯教授：為什麼世界一流大學不愛招中國學生？【北京新浪網】
在比爾·蓋茨看來 這三個領域最可能改變世界【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》