（中央社記者鍾榮峰台北2017年5月24日電）鴻海攜手夏普強攻中國大陸市場。陸媒報導，夏普下午在北京將舉辦手機品牌溝通會，可能推出全螢幕手機新品，不排除採用2.5D玻璃機殼設計。



夏普（Sharp）積極布局中國大陸手機市場，中國大陸媒體日前引述網友消息報導，夏普將在今天下午在北京舉辦手機品牌溝通會，夏普可能會推出全螢幕的手機新品。



陸媒推測，夏普新款全螢幕手機，可能持續具備指紋辨識功能，照相鏡頭可能整合在全螢幕之中，此外不排除夏普新機將採用2.5D玻璃機殼設計。



此外陸媒日前報導，夏普宣布今年全球2017年度電視出貨量，從原先規劃的1000萬台，調高到1400萬台。



陸媒指出，鴻海集團從產品硬體研發、製造、到流通、銷售等產業鏈上，與夏普聯手提升協同效應。



陸媒先前報導，富士康夏普/富可視手機事業部執行長羅忠生，負責夏普和富可視（InFocus）兩個品牌的全球手機業務。加入富士康之前，羅忠生是酷派海外事業執行長，負責酷派海外業務，更早之前曾擔任中興通訊副總裁。



陸媒報導，新的夏普團隊集合日本、中國大陸以及台灣的資源。夏普日本市場目前由夏普日本團隊獨立運作，全球市場則由羅忠生團隊操盤。未來，在全球市場中，夏普手機鎖定中國大陸、印度兩個市場，也會積極布局東南亞。



日本媒體日前報導，夏普規劃於26日公布的中期營運計畫（2017到2019會計年度）內容曝光，夏普計畫到2019會計年度（截至2020年3月底），營收規模要達到3兆日圓，將是2016會計年度（截至今年3月底）營收規模的1.5倍。



為了達到這個目標，報導指出，夏普規劃攜手鴻海集團增加液晶面板和電視的生產量，考慮擴展亞洲與歐美等海外市場銷售，並考量重返先前因經營資金困難而中斷的事業，例如平板電腦等，也考慮增加產品線陣容。