小熊隊Jon Lester（列斯特）與巨人隊Johnny Cueto（奎托）兩名強投對決，Lester完投9局只失1分，技壓Cueto，此戰最後小熊4比1擊敗巨人，Lester拿到第3勝（2敗）。

去年Lester與Cueto曾在國家聯盟首輪季後賽第1戰對決，當時是小熊靠著Javier Baez的陽春砲以1比0贏球。今天兩人再次對決，比賽因雨延後1小時開打，Lester完全不受影響，依舊表現出色。

Lester完投9局被擊出4支安打，僅在5局上被巨人隊Buster Posey、Brandon Crawford連續安打失掉1分，三振10次、沒保送，漂亮地拿下這一勝，小熊隊總教練Joe Maddon表示這就是Lester的風格，他肯定能夠愈投愈好。

小熊隊打擊群也沒有受到下雨延遲比賽的影響，很快就發動攻勢，1局下Kyle Schwarber先開轟（本季第7轟），2局下Jason Heyward再轟陽春彈（本季第4轟），4局下Anthony Rizzo再轟2分砲（本季第9轟）。

Cueto投6局就被擊出5支安打包括3支全壘打，失4分，吞敗投（4勝4敗），他說我被中指與食指的水泡影響，我覺得我應該要跳過一次先發，不沒再投了。