藍鳥今天靠著Kendrys Morales的全壘打，和隊上四位牛棚投手聯合守住勝利，以4比3驚險擊敗釀酒人。

這場比賽2局上藍鳥就發動攻勢，Ryan Goins在滿壘時，擊出左外野方向安打，送回三壘上的隊友，藍鳥先馳得點，接著先發投手Joe Biagini擊出內野滾地球，靠著野手選擇上壘，也讓三壘跑者回本壘得分，這是Biagini生涯的第一分打點，幫助藍鳥取得2分領先。

Kendrys Morales在5局上，把球扛出中外野大牆外，這發兩分打點全壘打飛行距離預估為447呎，也幫助藍鳥把比分擴大至4比0。

不過下個半局釀酒人靠者串聯安打換回3分，也把藍鳥先發投手Biagini打下場，總計他這場比賽投4.1局被敲5支安打，失3分都是自責分，無關勝敗，接替他上場的Danny Barnes，連續飆出2次三振，化解釀酒人的攻勢。

Barnes這場比賽投1.2局，沒有被敲出安打，送出3次三振，拿下勝投，而Ryan Tepera 和Joe Smith和Roberto Osuna也都沒有讓釀酒人越雷池一步，四位牛棚投手合力守下勝利，Tepera、Smith分別添得第2和第7刺中繼點，而Osuna則是拿下第7次救援成功。