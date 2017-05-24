江少慶結束六連勝 朱立人全壘打中廣新聞網 (2017-05-24 14:10)
美國職棒小聯盟，印地安人的江少慶先發六局丟一分但吞下敗投，中斷了六連勝；釀酒人的王維中後援沒有失分，海盜的張進德跟弟弟張育成同場較勁，張育成敲出安打也贏了球，印地安人的朱立人則揮出本季第四支全壘打。
（陳楷報導）
印地安人高A的林區伯格山貓派出江少慶先發，一局投出保送以後被打安打加上外野手失誤丟了一分，三局一出局滿壘時靠雙殺化解危機，六局用了84球被打七支安打四次三振兩次保送，防禦率降到2.29，但山貓以零比三被威明頓藍石完封，江少慶吞下本季第二敗。
釀酒人AAA的科羅拉多天襪打到六局上一比五落後時派出王維中後援，上場捕手就捕逸送回三壘跑者，但七局王維中送出三次三振一次保送沒有失分，最後天襪二比七輸給紐奧良微風，王維中防禦率降到2.70。
海盜AA的亞圖納曲球對上印地安人AA的亞克朗橡皮鴨，橡皮鴨的張育成五個打數一支安打兩次三振還有一次守備失誤，打擊率.201，哥哥張進德一樣打第五棒四個打數沒有安打，曲球以二比四輸給橡皮鴨。
紅襪AA的林子偉雙重賽五個打數兩支安打兩次保送一次盜壘，打擊率維持.341，波特蘭海狗二比五跟二比三連輸給新罕布夏魚貓兩場。
印地安人A的朱立人四局揮出左外野陽春砲，四個打數打擊率維持.297，但是湖郡船長以三比五敗給蘭辛螺帽。
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