（中央社記者林宏翰台北24日綜合報導）職棒場上常見總教練激動抗議的場面，但裁判未必是省油的燈；紐約洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）被裁判要求清理本壘板，為上星期的「不良示範」賠罪。



吉拉迪21日帶兵客場出戰光芒隊，上場抗議時，被主審驅逐出場，下場前他用雙手扒土，覆蓋整個本壘板。這樣的行為於23日主場對皇家之戰，得到報應。



賽前雙方交換攻守陣容時，裁判把吉拉迪叫上前，要求他把本壘板清乾淨，而吉拉迪也照做了。



吉拉迪賽後說，那是三壘審雷恩（Jerry Layne）的主意，「他把我叫出去，然後跟我說，上星期對孩子們做出不良示範，所以要清本壘板，我覺得這個想法挺幽默的。」



這場比賽洋基以4比2擊敗皇家，目前在美聯東區保持領先。1060524