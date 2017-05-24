美國職籃NBA東區決賽，克里夫蘭騎士上半場最多落後波士頓塞爾提克16分，但騎士下半場命中率超過七成，爾文跟詹姆斯各得24分硬是逆轉戰局，以112比99打敗塞爾提克，守住主場也取得三比一聽牌的優勢，兩隊星期五在波士頓打第五場比賽。



（陳楷報導）



騎士開賽連得五分以後八次出手只進一球還發生三次失誤，塞爾提克的克勞德連續三分球取得領先，騎士第一節19分寫下今年季後賽單節新低；第二節詹姆斯被吹兩次進攻犯規，還打不到18分鐘就四犯退場，布朗跟布萊德利三分球領先了騎士16分。



爾文在最後五分鐘包辦12分守住差距，而下半場更是火力全開，即使上籃起步左腳踝翻船仍然繼續留在場上連續四次切入命中或者三分打，爾文打滿第三節出手十次進了九個獨得21分寫下個人季後賽單節新高，騎士攻下40分而塞爾提克只有23分逆轉戰局。第四節換成詹姆斯持續單打攻下15分，騎士拿下第三勝聽牌。



爾文全場42分、羅夫17個籃板都寫下兩人生涯季後賽新高，詹姆斯34分六籃板五助攻而且下半場完全沒有犯規。羅夫三個三分球17分。騎士團隊命中率將近六成。塞爾提克布萊德利19分，克勞德18分八籃板，霍福德16分七助攻，歐里尼克15分。



