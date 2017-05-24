陳偉殷PRP治療 馬丁利：歸期無法預估中央社 (2017-05-24 13:19)
（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷因為左手肘不適被放入傷兵名單，陳偉殷已接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，但總教練馬丁利對歸期坦言無法預估。
陳偉殷上次先發出賽為台灣時間5月2日，之後因為手臂疲勞，被列入傷兵名單，14日曾進到牛棚練投，但因為仍有不適感，提早結束練習；陳偉殷兩度接受核磁共振（MRI）檢查，檢查結果都沒有什麼其他問題。
對於陳偉殷的復原時程，馬丁利（Don Mattingly）表示仍是未知，也坦言，「老實說，我不知道能期待什麼？」1060524
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