天使隊外野手「鱒魚」Mike Trout狀況持續高檔，他今天在面對光芒的比賽中，首局就和隊友Cameron Maybin上演「背靠背」全壘打，幫助天使以4比0擊敗光芒。

近況相當火燙的Trout，在這場比賽首局就發威，Maybin先是在1好3壞的情況下，擊出左外野方向的陽春砲，接著Trout瞄準第一球，也敲出陽春全壘打，本季第15轟出爐，和洋基的Aaron Judge並列聯盟第一，也幫助天使開賽就取得2比0的領先，這是Trout近11場比賽中的第7支紅不讓。

有了隊友的火力支援，Matt Shoemaker投起來得心應手，他今天主投6.1局，被敲出3安打，送出5次三振和3次保送，天使隊牛棚投手聯合完封光芒，Shoemaker拿下先發三連勝，目前戰績4勝2敗。

而敗戰投手Alex Cobb則是主投7.1局，被敲出7支安打，失4分都是自責分，投出5次三振和3次保送，吞下本季第4敗（4勝）。

Trout目前共累積183支全壘打，可望在今年轟出生涯第200支全壘打，雖然已經有337人在200轟俱樂部，不過當中只有7人在25歲球季結束時達成，Trout很有可能成為第8人。

.