道奇隊日籍投手前田健太預計26日將對紅雀隊先發，這將是他暌違15日，再次重返先發戰線，本季他出賽7場，目前3勝2敗防禦率5.03。

許久未登板，前田表示：「很久沒投感覺有點無聊，雖然跟球隊一起行動，但不是很開心，因為無法幫球隊貢獻勝利。」

10日他出戰海盜，投出本季最長8.1局失2分好投，拿下本季第3勝，不過他因為左大腿傷勢進入傷兵名單。

前田表示：「知道自己回來狀況一定沒這樣好，但還是希望下次登板能夠注意。」