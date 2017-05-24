MLB／悼念恐攻事件罹難者 洋基球場演奏英國國歌NOWnews今日新聞 (2017-05-24 12:37)
紐約洋基隊今天在主場跟皇家隊交手，賽前為英國參加Ariana Grande演唱會遭受恐攻喪生的民眾默哀，並演奏英國國歌悼念他們。
這起恐攻事件造成19位民眾不幸喪生，而大聯盟球場等也可能會成為恐怖份子們的標的物。
比賽前總教練Joe Girardi表示：「我們所有的工作人員、會守護球迷、選手、還有在球場的所有人。」
不過他其實也說出，最令人擔憂的是我們所居住的世界，所以要相信這些保護我們的人。
而就在英國國歌演奏完畢，大螢幕也秀出「請大家為曼徹斯特事件過世的人們祈禱」，意外成為球場勝負外的焦點。
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