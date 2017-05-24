NBA／「林科技」出頭天 林書豪被評為年度最佳隊友NOWnews今日新聞 (2017-05-24 12:42)
籃網台裔後衛林書豪雖然受到傷勢影響，本季打打停停，但因為領袖魅力獲得外媒青睞，被Nothin' but Nets評選為年度最佳隊友，Brook Lopez則獲選為籃網年度MVP。
籃網本季僅打出20勝62敗的慘淡戰績，但球季後半段林書豪歸隊，率領球隊打出13勝23敗的戰績，可見得林書豪在球場上的影響力。
除了賽場上的實質幫助外，林書豪在受傷期間仍用自己的方式幫助球隊，由於過去是哈佛大學主修經濟學的高材生，林書豪透過數據整理去分析與觀察隊友在球場的表現。
籃網總教練Kenny Atkinson相當肯定林書豪的貢獻，給了他「Linology」（林科技）的新綽號。
林書豪於隊上的菜鳥更是毫不藏私地去指導，Sean Kilpatrick就曾表示林書豪完全不吝嗇地分享他所知道的一切，也會給予許多建議，菜鳥控衛Isaiah Whitehead也相當感激林書豪給予他的幫助。
Nothin' but Nets也指出，林書豪帶給籃網的不只是球場上實質的貢獻，他正用他的影響力去建立球隊正面向上的文化，讓這支球隊變得不一樣，是他成為最佳隊友的主要原因。
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