NBA東區決賽第4戰 厄文飆42分騎士聽牌中央社 (2017-05-24 12:32)
（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）靠著厄文（Kyrie Irving）與「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）聯手砍下76分，克里夫蘭騎士今天112比99逆轉波士頓塞爾蒂克，再贏1場，就能連3季進軍NBA總冠軍賽。
法新社報導，騎士拿下此勝之後，在東區決賽取得3勝1敗的聽牌優勢，穩穩朝著連3季闖入和金州勇士交手的總冠軍賽邁進。
騎士在系列賽前兩場輕取塞爾蒂克，但第3戰意外敗北，今天上半場塞爾蒂克主導戰局，騎士看來又要爆冷輸球。
塞爾蒂克首節取得29比19領先，上半場打完繼續保持10分領先優勢，以57比47分進入下半場。
眼見騎士主場球迷心急如焚，厄文第3節當仁不讓，跳出來當救世主。只見他頻頻飆分，看得球迷血脈賁張，場上氣勢也開始轉變。
靠著厄文第3節單節砍下21分，原本落後10分的騎士後來居上，第3節打完反以87比80超前。
第3戰只拿11分、表現失常的詹姆斯此役表現回穩，第4節也扮演穩定軍心的角色，幫忙把勝利留在自家。打了半場好球的塞爾蒂克沒能撐到最後，只能眼睜睜看著騎士贏球。
詹姆斯此役貢獻34分，厄文42分，「愛神」洛夫（Kevin Love）則有17分17籃板和5助攻。騎士只有這3名球員得分雙位數，少了湯瑪斯（Isaiah Thomas）的塞爾蒂克則有4名球員得分雙位數，其中以布萊德雷（Avery Bradley）挹注19分最高。
兩隊25日將移師塞爾蒂克主場打系列賽第5戰。1060524
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