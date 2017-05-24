中華職棒聯盟昨天進行常務理事會，針對未來新球團加入中職公開條件，除了新球隊加盟金為1億2000萬元，而保證金則是3億6000萬元，再加上地方棒球振興計畫(推行基層棒球活動或相關建設)1億元，最少得先拿出5億8000萬元。

此外，新球團還要符合以下條件才能進駐，母企業必須是成立五年以上的企業，資本額需達新台幣五億以上，且是台灣法律認證的股份有限公司，另外還包括非台灣籍不得持有資本總額達50%、需向會長提出股份、股本名稱、地址及所擁有股份比例等細項。

而聯盟也將給予新球團以下選秀權的優勢，包括優先選秀權、額外選秀權，以及比一般球團多一名洋將名額，且可以優先和戰力外選手優先議約。

就單從字面上看來，中職聯盟似乎已經定出條件，但實際上，又回到過去中職所面對的問題，「是要更多企業進來？還是要維持健康的四隊環境？」

中職自2008年爆發米迪亞、中信鯨假球事件後，就沒有超過4隊以上規模，尤其是票房不佳，也連帶影響球隊轉手不斷，從興農牛、兄弟象隊等球隊都分別易主後，去年還有義大「不玩了」，因此，也讓不少企業觀望是否要投入。

但就光組球隊，企業什麼都還沒做就需要花5.8億，就有業界人士指出，這似乎比較像是在「警告」不像是「邀請」，若是大企業可能資本額超過百億甚至千億以上，絕對沒問題，但若中小企業要投身職棒，恐怕有點難度。

此外，四隊目前也沒有固定主場「計畫」，雖然除了猿隊以外都有大部分賽事在「巡迴」，不過要符合「六隊六都」，中職聯盟也需要更努力才行。

今年中職平均進場人數5887位觀眾，比去年5872位進步，但人氣球隊中信兄弟球迷主場進場人數減少許多，似乎也是警訊，反倒是富邦悍將與統一獅隊以及持續成長的Lamigo桃猿隊也都有進步。

如何說服企業進場後，還有更多空間可以增加球迷，也會是聯盟未來的課題。