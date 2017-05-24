（中央社記者楊明珠東京24日專電）台灣旅日棒球好手陽岱鋼正在日本職棒讀賣巨人隊3軍復健，30日將在3軍出戰，若順利，6月上旬他可能以1軍身分出戰老東家日本火腿隊。



「日刊體育報」今天報導，陽岱鋼因下半身拉傷休養了一陣子，現在身體狀況恢復。預料，他可能30日隨巨人隊3軍出戰BC獨立聯盟新潟天鵝皇隊，這將是他自3月19日在2軍實戰以來，首度出戰。



順利的話，陽岱鋼可望以1軍身分首度出戰老東家日本火腿隊，比賽將於6月9日在札幌巨蛋舉行。



日刊體育報報導，陽岱鋼說：「狀況已沒問題，一定要早點出賽才行。」 1060524