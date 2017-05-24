陽岱鋼力拚上一軍 6月初可望實現中央社 (2017-05-24 12:01)
（中央社記者楊明珠東京24日專電）台灣旅日棒球好手陽岱鋼正在日本職棒讀賣巨人隊3軍復健，30日將在3軍出戰，若順利，6月上旬他可能以1軍身分出戰老東家日本火腿隊。
「日刊體育報」今天報導，陽岱鋼因下半身拉傷休養了一陣子，現在身體狀況恢復。預料，他可能30日隨巨人隊3軍出戰BC獨立聯盟新潟天鵝皇隊，這將是他自3月19日在2軍實戰以來，首度出戰。
順利的話，陽岱鋼可望以1軍身分首度出戰老東家日本火腿隊，比賽將於6月9日在札幌巨蛋舉行。
日刊體育報報導，陽岱鋼說：「狀況已沒問題，一定要早點出賽才行。」 1060524
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
各版alphago實力對比 master能讓李世石版3子【北京新浪網】
人機大戰第一局：柯潔的熱情敗給AI的速度【北京新浪網】
紙上談兵|騎勇大戰的預演?這幾點騎士怎麼破【北京新浪網】
日本眾棋手解說人機大戰首局：柯潔鬼手連發【北京新浪網】
柯潔：還沒發現AlphGo的弱點 更喜歡和人下棋 【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》