打線不幫忙 江少慶中止6連勝中央社 (2017-05-24 11:37)
（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅美印地安人隊小聯盟高階1A投手江少慶，今天對皇家隊高階1A先發，6局優質先發，但隊友打線沒幫忙，球隊0比3吞敗，江少慶承擔敗投，中止個人近期6連勝。
今天比賽首局，江少慶面對首名打者先投出保送，接著被敲出安打，先失掉1分；2局被首名打者打出三壘打，接著靠滾地球、雙殺，化解危機，沒有再掉分。
江少慶今天用球數偏多，總計用84球投完6局，投球局數為近7場比賽最短，被敲出7支安打，失掉1分責失分，另投出4次三振。
印地安人隊受制於對手壓制，全場敲出6支安打，攻勢無法串聯，沒能拿下分數。
江少慶本季戰績不錯，今天賽前拿下6連勝，今天比賽，隊友打線沒有幫忙，吞下個人本季第2敗，賽後防禦率下降到2.29。1060524
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