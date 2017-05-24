MLB／只要他先發 國民隊就爆發強大火力NOWnews今日新聞 (2017-05-24 11:00)
每當Joe Ross先發，國民隊打擊群就爆發強大火力，Anthony Rendon轟雙響砲，Bryce Harper、Jayson Werth各轟出1支全壘打，終場國民10比1大勝水手，剛從小聯盟歸隊的Joe Ross拿到本季個人第2勝。
國民隊打擊群最近陷入小低潮，近5戰平均每場只得2.8分，今天對水手隊之戰，Ross先發，Rendon二局下率先轟出2分砲，宣示國民隊的重砲群歸隊。
國民隊4局下發揮了可怕的長程火力，Jayson Werth先轟2分彈（本季第7轟），緊接著Bryce Harper也轟出450呎的超大號全壘打（本季第14轟），最後Anthony Rendon再轟3分砲（本季7轟），單局3轟、狂攻8分，水手隊不支倒地。
Joe Ross先發8局被擊出5支安打，僅6局上被Mike Zunino轟陽春彈（本季第1轟）失1分，三振6次、沒保送，漂亮地拿下勝投。而Ross本季4場先發，隊友共攻下62分，這已是大聯盟的新紀錄。
水手隊先發投手Christian Bergman只投4局就被擊出14支安打包括4轟，失10分，吞下敗投（1勝2敗）。
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