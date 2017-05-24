第3戰意外在主場輸球的騎士，今天第4戰面對塞爾提克避免重蹈覆轍，雖然上半場以47：57落後，但第3節靠著「Uncle Drew」Kyrie Irving（厄文）連續攻下15分逆轉戰局，騎士並在Irving全場轟下42分的帶領下，終場以112：99擊敗塞爾提克，系列賽取得3：1的「聽牌」優勢。

上一戰靠著絕殺終止騎士季後賽10連勝的塞爾提克，首節打得相當積極，特別是Jae Crowder表現相當優異，在他的帶領下，首節塞爾提克取得29：19的領先。

次節雙方都有斬獲，塞爾提克則靠著防守，依然將比數維持在10分差，打完上半場塞爾提克以57：47領先騎士。

第3節騎士「Uncle Drew」Irving跳出來率領騎士大軍強勢反撲，個人在第3節結束前4分48秒連續攻下15分，單槍匹馬率領騎士打出一波19：9攻勢，第3節結束騎士逆轉成87：80領先。

受到小老弟Irving的激勵，第4節「詹皇」James君臨天下，一掃第3戰僅得11分的陰霾，個人在決勝節攻下15分，成功抵擋綠衫軍在第4節的反撲，順利捍衛主場勝利，也在系列賽取得3：1「聽牌」優勢。

Irving是本場騎士致勝的關鍵，個人全場轟下42分的高得分，另外送出3籃板4助攻，除了個人好表現外，第3節在一次快攻上籃中扭傷左腳踝，但Irving不輕易言退，將鞋子綁緊繼續奮戰，這樣的奮戰精神感染全隊，是第4戰騎士不可或缺的英雄。

James一掃第3戰僅得11分的陰霾，第4戰全場攻下34分，並且抓下5籃板送出6助攻，Kevin Love個人攻下17分，另外抓下季後賽新高的17籃板，有效捍衛騎士禁區。

第3戰投進絕殺三分的Avery Bradley，本場依舊維持高水準演出，攻下全隊最高的19分，外帶5籃板3助攻，上一戰攻下27分的Marcus Smart，本場比賽可以說是完全熄火，僅攻下8分，是塞爾提克輸球的主要原因之一。