（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國首相梅伊今天表示，警方與安全機構正在調查是否有其他人涉及曼徹斯特昨晚的自殺炸彈攻擊案。這起爆炸案造成22人喪生，伊斯蘭國已宣稱犯案，警方逮捕了一名可疑男子。



英國警方稍早表示，他們逮捕了一名23歲男子，疑似涉及發生在美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）演唱會的攻擊案。



梅伊（Theresa May）告訴英國廣播公司電視網（BBC Television）：「我和警方談過目前還在進行的調查，他們和安全機構顯然都想查明是否有更多人涉及這起事件。」



梅伊也表示，今夏會有許多活動，當局將會檢查舉辦地點的安全性，以確保公眾安全。



梅伊稍早表示，警方和安全單位已知嫌犯身分，但當局尚未準備好要宣布攻擊者身分。



梅伊說，攻擊者在演唱會會場的其中一個出口引爆炸彈，目的是要犯下「最大規模屠殺」事件。



伊斯蘭國（IS）透過即時通訊軟體Telegram發布聲明，承認犯下曼徹斯特體育館演唱會的血腥攻擊案，並說是在會場放置爆裂裝置發動攻擊。



路透社報導，這個聖戰團體的聲明說：「『哈里發國』（caliphate）一名戰士在曼特斯特一場十字軍（Crusader）的聚會中放置了一個炸彈。」



法新社報導，與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）則說，是伊斯蘭國派出的「安全小組」發動攻擊。



美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）表示，儘管伊斯蘭國宣稱犯案，美國尚未證實伊斯蘭國與這起攻擊的關聯。1060523